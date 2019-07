Sindikat Preporod prikupio 2980 potpisa za jednogodišnju odgodu 'Škole za život'

Sindikat Preporod prikupio je 2980 potpisa učitelja i nastavnika koji traže jednogodišnju odgodu frontalne primjene 'Škole za život' zbog neopremljenosti škola i nedovoljne edukacije učitelja i nastavnika, istaknuto je u četvrtak na konferenciji za novinare tog sindikata

Potpisi su prikupljani od 25. lipnja do 5. srpnja u 154 osnovne i srednje škole , izvijestio je predsjednik tog sindikata Željko Stipić te ocijenio da je jednogodišnja odgoda 'Škole za život' jedino što je ispravno prema djeci i roditeljima.

Najavio je da će potpise uz zahtjev za jednogodišnju odgodu frontalne primjene 'Škole za život' predati premijeru Andreju Plenkoviću od kojega će zatražiti i sastanak.

Ocijenio je da bi broj potpisa uz zahtjev bio veći da se nisu prikupljali u nepovoljno vrijeme te da 'nije bilo straha među zaposlenima u školama koji su, sklone revanšizmu, prosvjetne vlasti uspjele posijati u zbornicama'.

Stipić je rekao da je nepripremljenosti nastavnika i učitelja, među ostalim, svjedoče pitanja koja je Udruga srednjoškolskih ravnatelja 3. srpnja poslala Ministarstvu znanosti i obrazovanja o primjeni kurikularne reforme.

'Mnogi zaposleni u školama, njih najmanje pet tisuća, do danas nisu pristupili platformi 'Loomen' koja ih priprema za 'Školu za život'', rekao je i dodao da se o toj platformi početkom godine govorilo da nije obvezna.

Spomenuo je i nedavnu inicijativnu da se krajem kolovoza u osposobljavanje učitelja i nastavnika uključe i savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, koju je ocijenio dobrodošlom, ali zakašnjelom.

'Nevjerojatno je kako se sredinom srpnja, doslovce 'pet do 12' uključuje ta agencija, institucija koja je do sada bila potpuno isključena i ni na kakav način nije sudjelovala u svemu što se do sada radilo', izjavio je Stipić.

Pozvao je da se njihov zahtjev za odgodu frontalne primjene 'Škole za život' preispita ozbiljno kako se sama ideja kvalitetne preobrazbe školskog sustava ne bi kompromitirala na duže vrijeme.