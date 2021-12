Severinina odvjetnica: Dokazuje se da je sve što je tvrdila istinito

Jasminka Biloš, odvjetnica Severine Vučković, komentirala je za N1 razvoj događaja u slučaju bivšeg zastupnika zagrebačke Gradske skupštine Gzima Redžepija protiv kojeg je u ponedjeljak USKOK podigao optužnicu zbog trgovanja utjecajem radi izmjene sudske odluke o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju sina pjevačice Severine Vučković i poduzetnika Milana Popovića

Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Gzima Redžepija, gostovao je ranije danas u programu N1 te negirao da je Gzim Redžepi koristio utjecaj i vršio pritisak na vještaka. Severina je pak sama podnijela prijavu, a njezina odvjetnica Jasminka Biloš kazala je za N1 da samo podizanje optužnice dokazuje da postoji doza osnovane sumnje.

“To nas ne iznenađuje, Severina je to očekivala, imala je određena saznanja koja je prijavila USKOK-u i optužnica je posljedica tih saznanja. Ne mislimo da je optužnica neozbiljna i ne mislimo da je trgovina utjecajem neozbiljna. Okrivljenik će, naravno, minorizirati događaj, no Severina dugo vremena ukazuje i traži pomoć da se rasvjetle sve okolnosti oko postupka za skrbništvom koje je vodila s ocem djeteta i to nije jedina stvar koju je prijavila. Puno se toga već razjasnilo, ali ovo nije sve. Bit će zanimljivo vidjeti tko je ovom optužnicom obuhvaćen, je li i poticatelj, jer nije logično vjerovati da bi Redžepi imao osobno neki interes da vrši ovo kazneno djelo, a sama činjenica da je optužnica podignuta znači da postoji velika doza osnovane sumnje”, kazala je Komentirajući podizanje optužnice protiv Gzima Redžepija.