Napustio je Kijev, ali branit će domovinu do kraja; Ukrajinac koji je osjetio agresiju na svojoj koži za tportal upozorava: 'Putin ovdje neće stati'

'Nema panike. Hrabri ljudi drže se skupa i borit će se do kraja', kaže za tportal Sergij Ivaščenko, 40-godišnji Ukrajinac iz Kijeva, IT stručnjak koji je na svojoj koži osjetio prve dane ruske agresije. Iz prve ruke opisuje situaciju u napadnutoj državi. Prije tri dana otišao je iz glavnoga grada u mirniji Lviv na zapadu zemlje i ondje nastavio raditi, ali se i prijavio u postrojbe teritorijalne obrane

'Ovdje je zasad sve u redu mada se zračne uzbune vrlo često oglašavaju. Bitke još nisu došle do ovog grada, ali svi su svjesni toga da je to realna mogućnost: Putin se neće zaustaviti na Ukrajini nego ima ludu ambiciju i prema baltičkim državama, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj… On zamišlja obnavljanje Sovjetskog Saveza. Sasvim smo svjesni toga da se radi o Hitleru novog doba i nadam se da Europa to dobro vidi: ovo nije ukrajinski, nego europski rat', apelira sugovornik tportala.