Šef stručnog tima za nabavku borbenih zrakoplova: Imali smo jamstva SAD-a, ne znam što se dogodilo

Aerikanci su Izraelcima sinoć poslali pismo u kojemu su naveli uvjete pod kojima se Hrvatskoj mogu prodati borbeni zrakoplovi F-16 Barak. Glavni uvjet je da Izraelci vrate avione u izvorno stanje kako bi u njih bila ugrađena američka oprema. Rok za odgovor na ove zahtjeve je 4. siječanj tako da bi već idućeg tjedna mogli saznati rasplet ove priče

'Mi smo tražili ugovor 'G to G' (Vlada s Vladom) bez dodatnih aranžmana sa strane i takvu smo ponudu dobili. Izraelske preinake i modernizacija zrakoplova bile su presudne za odluku da se oni i izaberu kao najpovoljniji na natječaju. Kada je donesena odluka da se ide u nabavku izraelskih F-16 tica. Postojala su jamstva i odobrenja State Departmenta da Izrael može modificirane zrakoplove Barak prodati Hrvatskoj. To je jasno pisalo i u konfiguraciji. Ne znamo što se promijenilo i očekujemo da se to riješi za nekoliko dana. U suprotnom, to više ne bi bio 'G to G' sporazum', izjavio je Tretinjak.

Vladi bi u tom slučaju, dodao je, preporučili da ne ulazi u druge aranžmane i obustavi bilo kakve daljnje pregovore.

'S Vladom bi dogovorili koja bi bila 'B varijanta', rekao je Tretinjak.