Šef splitske infektologije: Evo zašto je koronavirus posebno opasan za osobe s viškom kilograma

U KB-u Dubrava u Zagrebu je preminuo 23-godišnjak koji je bio umjereno pretil i koji je imao hipertenziju. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split, objašnjava zašto je koronavirus posebno opasan za gojazne osobe

'Na svu sreću, ona nije preminula, oporavila se. No, mladim ljudima mora biti jasno da ovo oboljenje ne napada samo starije i stare ljude, već i one mlade, odnosno mlađe. Moraju postati svjesni da što se COVID bude manje širio, da je to manja opasnost da se oni zaraze. A da bi se bolest manje širila, svi se moraju urazumiti i poštovati epidemiološke mjere, jer u protivnome nećemo imati uspjeha', kazuje dr. Ivić.

KB Dubrava se, prema posljednjim informacijama, nalazi u vrlo teškom stanju i počeli su im u pomoć stizati medicinski djelatnici iz drugih hrvatskih bolnica.

'Oni se sada "pune" u Zagrebu, kao što smo se mi u KBC-u Split "punili" prije 10-ak dana. Na svu sreću, mi smo malo "usporili" s "punjenjem", iako smo vrlo blizu maksimalnom broju koji smo imali u drugoj fazi COVID-a. Sada imamo 197 hospitaliziranih pacijenata, a maksimalan broj nam je bio 206. Želim vjerovati i nadam se da tu brojku od 206 nećemo dostići ni prijeći ', zaključio je dr. sc. Ivo Ivić.