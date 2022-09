Šef Sindikata strojovođa: Istragu nesreće vode ljudi koji ne poznaju sustav

Predsjednik Sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan danas je za HTV-ove Vijesti rekao da istragu sinoćnje željezničke nesreće kod Novske u kojoj je poginulo troje ljudi "vode ljudi koji uopće ne poznaju sustav", kao i da je prema posljednjim informacijama strojovođa ispravno upravljao vlakom te da su signalni uređaji već nekoliko dana u kvaru.

Mrgan, koji je izrazio sućut obiteljima poginulih u nesreći te zaželio ozdravljenje ozlijeđenima, rekao da je prema zadnjim informacijama strojovođa ispravno upravljao vlakom, da se radi o odgovornom strojovođi koji te poslove radi 30 godina, te da su svi signalni uređaji već nekoliko dana u kvaru, prenosi HRT.

'On je prošao kroz signal koji je pokazivao zabranjenu vožnju. On je dobio nalog da to smije napraviti, stao je ispred cestovnog prijelaza i nastavio vožnju po signalima. Istraga će svakako pokazati što se točno dogodilo', rekao je Mrgan.