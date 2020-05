Šef policije u Minneapolisu u četvrtak se ispričao obitelji nenaoružanog crnca koji je ovoga tjedna preminuo nakon što mu je bijeli policajac pri uhićenju koljenom prikliještio vrat, a zbog čega su izbili nasilni prosvjedi koji traju dvije noći.

Šef policije rekao je da je većina prosvjednika bila nenasilna, no da je bila skupina prosvjednika koja je bila fokusirana na izazivanje nereda.

Brat žrtve, Philonise Floyd, rekao je CNN-u u četvrtak da je umoran od toga da "gleda kako crni čovjek umire." Rekao je da razumije bijes ljudi, no apelirao je na prosvjednike da ostanu mirni.

"Policiji poručujem da želim da sve odrade ispravno, da krenu raditi svoj posao kako treba, jer to dosad nisam vidio", rekao je Floyd.

U srijedu, američki predsjednik Donald Trump nazvao je Floydovu smrt "vrlo, vrlo tužnim događajem" nakon što su ga mediji upitali za to.

Glasnogovornica Bijele kuće, Kayleigh McEnany, u četvrtak je apelirala na prosvjednike da zaustave nasilje i pljačku.

"Svatko ima pravo prosvjedovati, nema sumnje u to, no to mora biti mirno... i u skladu sa zakonom", rekla je Fox Newsu.

Ljudska prava

Ta afera podsjeća na slučaj Erica Garnera, također Afroamerikanca kojeg su ugušili policajci bijelci u New Yorku 2014. Taj slučaj je pridonio pojavi pokreta Black Lives Matter.

Garnerove riječi dok je umirao, "Ne mogu disati," postali su slogan pokreta Black Lives Matter koji skreće pozornost na val ubojstava Afroamerikanaca od strane policajaca koji koriste neopravdanu smrtonosnu silu.

Visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Michelle Bachelet, rekla je da američke vlasti moraju poduzeti mjere kako bi spriječili policajce od ubijanja nenaoružanih Afroamerikanaca.

"Uloga koju kod takvih smrti ima duboko ukorijenjena i raširena rasna diskriminacija mora biti pomno razmotrena i riješena", izjavila je.

Peticija na stranici Change.org koja poziva vlasti da uhite i osude četvoricu policajaca dobila je više od 1.1 milijuna potpisa do četvrtka ujutro.

Grad je identificirao četvoricu policajaca pod imenima: Derek Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao i J. Alexander Kueng.

Nije rečeno koji je policajac sa snimke prikliještio Floydov vrat, no lokalni mediji kažu da se radi o Chauvinu.

Chauvinov odvjetnik, Tom Kelly, rekao je Reutersu da nema što izjaviti glede incidenta.

2007. godine Chauvin je dobio opomenu zbog kršenja policijske politike snimanja i pravila uporabe kamera, sudeći prema disciplinskim dosjeima.

The Minneapolis Star Tribune također piše da je Thao bio jedan od dvojice policajaca tuženih zbog pretjerane upotrebe sile. Slučaj je riješen vansudskom nagodbom za 25 tisuća dolara, poa novinama.