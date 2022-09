Šef Odjela za terorizam MUP-a otkrio koliko je od lani podneseno kaznenih prijava zbog djela povezanih s terorizmom

Još se vuku repovi subotnjeg prosvjeda ispred zgrade HDZ-a na kraju kojeg je policija uhitila maloljetnika.

Na pitanje koji su to ciljevi u pozadini, ako nisu samo, na primjer, rušenje Vlade, kazao je: "Pa gledajte, tu se javljaju razni ideološki okviri, jesu li to okviri lijevog ekstremizma, desnog ekstremizma, radi li se o nekom vjerskom fundamentalizmu? Postoji značajna pojava tkz. QAnon ideologije koja vuče svoje korijene iz SAD-a koja u značajnoj mjeri prihvaća teorije zavjere pa ih kombinira s drugim ideološkim okvirima. Dakle, to su neki okviri koji su zajednički svima, cijelom svijetu."