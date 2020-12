Šef KB Dubrave poručio: Imamo veliki priljev bolesnika, ali smo korak ispred virusa

U Hrvatskoj je danas 2360 novooboljelih, a preminule su 73 osobe. Pritisak na bolnice neprekidno raste. U njima je trenutno gotovo 2900 pacijenata, a njih 304 u teškom su stanju, na respiratoru. Nakon što smo prošli tjedan imali više od 35 posto pozitivnih u ukupnom broju testiranih, jučerašnji pad nastavio se i danas kada imamo 26.9 posto pozitivnih.

'Danas smo otvorili i novu jedinicu od 24 kreveta koju drže liječnici Kliničke bolnice Sveti Duh i Merkur. Imamo relativno malo prostora za povećanje i povećanje intenzivističkih kreveta, rekao je te istaknuo kako smo u periodu kad pandemija pokazuje svoju najtežu stranu', rekao je.

Na upit smatra li da je ovo vrhunac, rekao je kako se nada da je: 'Upravo zato je Ministarstvo pokrenulo dodatne kapacitete i u drugim bolnicama, da u slučaju ako bude potrebno, da se bolesnici mogu smjestiti i u drugim bolnicama', zaključio je.

Pvi čovjek KB Dubrave rekao je kako je ovo pandemija koja ruši zdravstveni sustav, a minimalizirajući štetu za cijeli sustav bolnice su se preraspodijelile svojim radom. 'Mi operirano covid pozitivne bolesnike i do sada je napravljeno oko 200-tinjak operacija. To omogućuje da se u drugim bolnicama odvija, koliko je moguće, normalni program' rekao je. Kad je riječ o cjepivu, rekao je da je to jedini mogući izlaz iz pandemije i jedini način da se vratimo normalnom životu i krenemo liječiti i druge bolesti u punom opsegu.