Šef Bandićeva ureda priznao da je putovao u Norvešku i Ugandu, ali USKOK njegovu iskazu nije povjerovao

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić posvjedočio je na suđenju bivšem pročelniku Ureda za zdravstvo Zvonimiru Šostaru u aferi "suhi led" da ga je Šostar izvijestio o potrebi čišćenja klimatizacijskih sustava gradskih sportskih dvorana, ustvrdivši da on vjeruje svojim pročelnicima

Odgovarajući na pitanja Uskoka, rekao je da se ne sjeća da ga je Šostar k ontaktirao za potpisivanje ugovora, a dozvoljava mogućnost da su do njega došli ti dopisi, no smatra da to nije ništa neuobičajeno. Posvjedočio je da se ne sjeća preporuke Zavoda za javno zdravstvo o potrebi čišćenja, ali se sjeća preporuke sanitarne inspekcije koja je rekla da postoji potreba, što je bio okidač.

Upitan je li čuo za metodu suhog leda, odgovorio je da je u gimnaziji imao peticu iz kemije, ali da ne zna što je to suhi led.

Na suđenju je pročitana i dokumentacija vezana za nabavke usluge čišćenja koja je pronađena kod Milana Bandića u sklopu afere Agram u kojoj je Bandić glavni optuženik.

Dugogodišnji pročelnik Bandićeva Ureda Miro Laco rekao je da Ured gradonačelnika nije ni financijski niti nadzorom sudjelovao u provođenju programa čišćenja klimatizacijskih sustava. Dodao je da je imao neka saznanja o programu čišćenja, ali to nije bilo u njegovoj ingerenciji pa nema detaljnije podatke. Upitan zašto se Šostar dopisom obraćao njemu rekao je da je on kao pročelnik s time trebao biti upoznat.

Laco priznao da je putovao u Norvešku i Ugandu, no tvrdi da je sam platio trošak

Laco je potvrdio je da je bio na nekoliko putovanja sa Šostarom kojeg Uskok u aferi suhi led tereti da mu je vlasnik tvrtke Ekoturs Davor Ljubić kao protuuslgu dao "neodređeni novčani iznos" i plaćao troškove putovanja, hotelskog smještaja i ribolova.

Ispričao je da je bio na službenom putovanju u Norveškoj sa Šostarom koji je tada doznao da se tamo nalazi suoptuženi Ljubić, vlasnik tvrtke za dezinfekciju, deratizaciju i čišćenjem klimatizacijskih sustava.

"Šostar je imao informaciju da je se Ljubić tamo nalazi i onda smo se pridružili nakon službenih aktivnosti", rekao je Laco, dodavši da su dva dana proveli u ribolovu i da se nije radilo o nikakvom mondenom mjestu.

Laco tvrdi da je on dio svog troška sam podmirio u gotovini, no nije se mogao sjetiti o kojem je iznosu riječ. Na konstataciju tužitelja kako iz jednog emaila proizlazi da je sedmotjedni ribolov plaćen za tri osobe tri mjeseca unaprijed na iznos od gotovo 14 tisuća eura, Laco je ostao ustrajan u svojoj tvrdnji da je on podmirio svoje troškove onoliko koliko mu je rečeno. Za troškove putovanja u Ugandu kazao je također da ih je sam snosio, no predstavnici Uskoka uložili su prigovor na njegov iskaz.

Osim Šostara optužnicom su obuhvaćeni Šostarova nekadašnja suradnica iz gradskog Ureda za zdravstvo Mirta Lončar, direktori tvrtke Ekotours Davor Ljubić i Goran Žonje te Mladen Gojković. Optužnicom su ranije bili obuhvaćeni i Muhamed Demirović, Štefica Ivanušić, Roko i Goran Ljubić te Jurica Vrus koji su sporazumno osuđeni nakon priznanja i nagodbi s Uskokom.

Istražitelji sumnjaju da je Šostar od početka 2006. do kolovoza 2013. odobravao "neosnovana plaćanja" tvrtki čiji su vlasnici Ljubić i Žonje, iako je znao da čišćenje metodom 'suhog leda' neće biti izvršena. Računi su za usluge čišćenja izdani na iznos viši od 52 milijuna kuna, ali je stvarna vrijednost obavljenog bila tek nešto viša od 13,4 milijuna kuna.

Šostaru je za protuuslugu vlasnik tvrtke navodno, prema optužnici, predao "točno neutvrđeni novčani iznos te mu plaćao troškove putovanja, hotelskog smještaja i ribolova, a članovima njegove obitelji troškove putovanja u sveukupnom iznosu od najmanje 176.869 kuna".