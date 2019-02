SDP želi Split kao metropolu Dalmacije: 'Tražimo obalu, novac od poreza i više investicija'

Splitski ogranak Socijaldemokratske partije (SDP) pokrenuo je inicijativu za decentralizaciju države, a istovremeno i za jačanje ovlasti velikih gradova poput Splita, koji bi dobili status 'regionalnih metropola', u ovom slučaju za Dalmaciju. Objavili su da će njihovi saborski zastupnici zatražiti izmjene Zakona o porezu na dohodak kojima bi gradovima i općinama umjesto 60 pripalo 65 posto tog prihoda, zatim da će zatražiti prenošenje ovlasti i sredstva od dodjele koncesija s županija na gradove i općine, a smatraju da ponovno treba pokrenuti i raspravu o podjeli Hrvatske na statističke regije

'Zagreb je izdvojen iz kontinentalne regije kako bi se pomoglo Slavoniji, jer ju je podizao po prosjeku BDP-a i spuštao po uvjetima korištenja europskih sredstava. Na jednak način Istra i Primorsko-goranska županija to rade Dalmaciji: s njima BDP po stanovniku iznosi oko 57 posto, a bez njih oko 48 posto europskog prosjeka. To znači da će Dalmacija na godišnjoj razini gubiti oko 100 milijuna eura, a Split oko 20 milijuna eura', kazao je predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur.

'Nikome ne treba oduzeti pravo da razmišlja o vlastitoj sudbini, ali Split kao drugi grad u državi ima pravo na status koji mu time pripada. Decentralizacija je potrebna na svim razinama, od državne i regionalne do gradske. Novac se treba trošiti što bliže građanima', dodao je Kotur.

Izbjeći ovisnost o milosti iz Zagreba

'Mora se izbjeći ovisnost o 'vertikali vlasti' i milosti Zagreba: trenutno je na lokalnoj i regionalnoj razini dostupno tek oko 15 posto javnih prihoda, a do početka devedesetih to je iznosilo gotovo 40 posto. Teritorijalni ustroj je posebno pitanje i njime se treba ozbiljno pozabaviti, usprkos lokalnim i regionalnim interesima od Istre nadalje, koji sprječavaju da se situacija promijeni. Decentralizacija može biti asimetrična - nikoga ne treba tjerati da preuzme veće ovlasti, ali onima koji to žele treba dati priliku', zaključio je.

Splitski SDP-ovci najavili su da će zatražiti prenošenje ovlasti nad pomorskim dobrom sa županija na gradove, jer je apsurdno da Split kao grad na poluotoku de facto nema kontrolu nad svojom obalom. Sredstva od koncesija, umjesto dosadašnjih trećina, drugačije bi se trebala raspodijeliti: gradovima i općinama 50 posto, županijama 30 posto, državi 20 posto.