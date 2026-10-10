SDP upozorava na nedostatak psihijatrijske skrbi za mlade: Žele jače mobilne timove

Iz stranke ističu da, unatoč donošenju Strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja, konkretni pomaci i novi modeli skrbi još nisu zaživjeli. Upozoravaju i na premalen broj specijalizacija, zbog čega je pristup psihijatrijskim pregledima otežan, te na probleme financiranja ustanova poput Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Kukuljevićevoj ulici u Zagrebu.

SDP predlaže širenje mobilnih psihijatrijskih i multidisciplinarnih timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, osnivanje Fonda za prevenciju bolesti radi financiranja preventivnih programa te Fonda za specijalizacije pri Ministarstvu zdravstva, kojim bi se smanjile regionalne razlike u dostupnosti liječnika.