SDP raspustio vodstva u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku

Predsjedništvo SDP-a donijelo je i odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv stranačkog kolege Željka Posavca , načelnika Petrijanca, zbog toga što je u izbornom procesu u Varaždinskoj županiji aktivno sudjelovao u kampanji HDZ-ovog Anđelka Stričaka, no o tome hoće li biti riječ o suspenziji, isključenju iz stranke ili zabrani obnašanja dužnosti odlučit će i kada čuju Posavčevu stranu priče, na slijedećoj sjednici Predsjedništva.

U izjavi za novinare nakon sjednice, a pojašnjavajući drastične poteze, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je kazao da se ne raspuštaju organizacije, nego se restrukturiraju i pripremaju za unutarstranačke procese te za naredne parlamentarne izbore.

"Podvukli smo crtu i krenuli u proces restrukturiranja stranke. Krenuli smo u četiri velika grada i paralelno ćemo tijekom ljeta krenuti u proces restrukturiranja i pripreme županijskih organizacija i još 25 do 30 gradova", kazao je te dodao da je Predsjedništvo te odluke donijelo na njegov prijedlog.

Predsjednik SDP-a je izrazio zadovoljstvo rezultatima na lokalnim izborima, no dodao je da su, slušajući ljude, dobili određene poruke, te da je zato današnja sjednica Predsjedništva, prva nakon izbora, bila vrlo otvorena, dinamična i prijateljska.

Naučili na vlastitim greškama

"Razgovarali smo otvoreno o svemu pa i o Sisku i drugim gradovima i situacija će bit detaljno analizirana. Nigdje ne idemo ognjem i mačem, nego u dogovoru s lokalnim organizacijama učiniti SDP boljim", dodao je.

Hajdaš Dončić naglasio je da su "naučili na vlastitim greškama", ali da, isto tako, u njima ostaje žar i elan, volja i želja da pokažu da su alternativa HDZ-u i borci za pravednu i ravnopravnu Hrvatsku, svih građana i svih ljudi, a ne za onu u kojoj za napredovanje potrebna stranačka iskaznica.

"To je naša ponuda građanima i nastavit ćemo djelovati s terena i iz Sabora, aktivni kao i do sada u novim politikama koje se tiču poljoprivrede, vojnog roka, energetske neovisnosti, borbi protiv inflacije, za umirovljenike. To je SDP i Hrvatska u kojoj, vjerujem građani žele živjeti", istaknuo je Hajdaš Dončić.

Izrazio je zadovoljstvo brojem općinskih, gradskih i županijskih vijećnika ostvarenih na lokalnim izborima te rezultatom u Gradu Zagrebu, kao i time da je SDP po prvi puta neposredno dobio gradonačelnika Pule i jednu županiju više, a ostvaren je i puno bolji rezultat u Međimurskoj županiji u kojoj SDP ima zamjenika župana i zamjenicu gradonačelnika.

Dodao je da su ostvarene su pobjede u nekim sredinama, iako nemaju medijski odjek, a koje su njemu drage zbog ljudi koji su izašli iz zone komfora i javnog sektora u kojima HDZ ima svoju vertikalu, a to su Orahovica, Delnice, Fužine, Hum na Sutli, Novi Golubovec. U njima su pobijedili ljudi koji mogu biti SDP-ove perjanice u budućem razdoblju, ustvrdio je.