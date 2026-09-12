SDP ima novog glavnog tajnika: Na zadnjim izborima pokušao biti zadarski župan

Politički tajnik SDP-a i saborski zastupnik Saša Đujić izjavio je nakon sjednice Glavnog odbora stranke kako je novi glavni tajnik SDP-a Jure Zupčić, dosadašnji Marko Krička nije smijenjen, nego preuzima nove dužnosti u Hrvatskom saboru te da je SDP spreman za ozbiljnu borbu za Hrvatsku.

Đujić je, govoreći u subotu o kadrovskim rješenjima, rekao da su izabrali novog glavnog tajnika SDP-a, Juru Zupčića iz Zadarske županije, dosadašnjeg istaknutog člana, koji je na zadnjim lokalnim izborima bio kandidat za župana u Zadarskoj županiji. Zahvalio je dosadašnjem tajniku Marku Krički, koji preuzima nove dužnosti u Hrvatskom saboru. On će biti zadužen kao jedan od potpredsjednika Kluba zastupnika za koordinaciju terenskog rada zastupnika, koji bi trebali usvojene politike komunicirati s građanima. Đujić je istaknuo da im se od početka rujna u timu pridružio i istaknuti dugogodišnji novinar Andrej Dimitrijević na mjestu šefa internih komunikacija i glasnogovornika stranke.

Reorganizacija stranke Odgovarajući na novinarska pitanja, Đujić je rekao da glavni tajnik stranke nije smijenjen niti razriješen nego u reorganizaciji stranke prelazi na novu dužnost u Hrvatskom saboru te će, kao jedan od potpredsjednika Kluba, s obzirom na očekivanu intenzivnu jesen, preuzeti neke nove funkcije. Dodao je da je Krička u zadnje tri godine odradio veliki posao. Bio je glavni tajnik u ključnim trenucima za stranku, odradio je od parlamentarnih, preko predsjedničkih, euroizbora do lokalnih izbora, bio povjerenik u Rijeci i doprinio konsolidaciji riječkog SDP-a nakon zadnjih lokalnih izbora. Nema sukoba, nema nekakvih priča o špekulacijama, naglasio je Đujić. Saša Đujić je izvijestio da su jučer imali sastanak užeg vodstva stranke, sastanak vodstva Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru te je održana i sjednica Glavnog odbora Foruma žena Hrvatske, a danas je vodstvo SDP-a sudjelovalo u Hodu za slobodu.

Usvojeni programski prioriteti reforme za Hrvatsku Na sjednici Glavnog odbora su, osim rasprave o aktualnoj političkoj situaciji, usvojili programske prioritete reforme za Hrvatsku u pet točaka, od kojih je prva sigurnost egzistencije građana, koja obuhvaća stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, mlade, a druga je tema zdravstva građana. Treća tema je rast i produktivnost gospodarstva i poljoprivrede, četvrta su kulturna i simbolička područja, koja obuhvaćaju reformu javnih medija i servisa, vrijednosne teme poput svjetonazorskih opredjeljenja, dok je peta tema učinkovitost države, koja bi trebala poboljšati sustave. To su naši programski prioriteti s kojima u idućim tjednima krećemo razgovarati s našim partnerima iz Možemo! kako bi predstavili javnosti naš program za reformu Hrvatske, rekao je.

Na pitanje o inicijativi za glasanje o opozivu Vlade, odgovorio je kako je važna poruka da su uspjeli okupiti gotovo cijelu oporbu, da, neovisno o svjetonazorima, osim strateških partnera iz Možemo i SDP-a i ostalih lijevih opcija u Hrvatskom saboru, Dalije Orešković, gospođe Puljak, tu inicijativu podržavaju kolege iz Mosta i kolege Raspudići. Rekao je da je to vrlo važno na simboličkoj razini, neovisno o svjetonazorima, da su kao oporba u Hrvatskom saboru shvatili trenutak u kojem se Hrvatska nalazi i da je, neovisno kako će ta inicijativa proći, jer postoje žetoni koji održavaju vladajuću većinu, oporba svjesna problema i spremna je prijeći preko nekih ideoloških razlika i međusobnih odnosa, u interesu Hrvatske.