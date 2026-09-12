U Rijeci održan Hod za slobodu: Pravo na besplatan pobačaj i autonomiju ženskog tijela

'Priziv savjesti u vojsci, a ne u bolnici', 'Naš izbor – naš zakon' i 'Hod za život gazi žene' – poruke su riječkog Hoda za slobodu koji je i ove godine marširao za pravo na dostupan i besplatan pobačaj, autonomiju ženskih tijela, reproduktivna prava te društvo bez nasilja.
Povorka od oko 500 sudionika koji su odgovorili na pokušaje ograničavanja ženskih prava, medicinske skrbi i slobodnog izbora na rađanje koji se manifestiraju u obliku priziva savjesti liječnika u zdravstvenim ustanovama te nasrtajima na zakonom zajamčeno pravo na pobačaj, javlja Novi list.
Osnove ljudske potrebe
Borba za mukom izborena prava borba je za zakone koji zaista štite i vole život, kao i obitelji svih oblika kojima se život ne može obećavati u svijetu u kojem su osnovne ljudske potrebe podređene profitu i ratu, kazale su organizatorice Hoda za slobodu iz inicijative Građanke i građani Rijeke.
Prosvjedni program na Delti započeo je minutom šutnje za 45-godišnju ženu koja je u utorak ubijena u Slatini, šestu žrtvu femicida ove godine u Hrvatskoj. Pročitano je nekoliko svjedočanstava i iskustava žena koje su prilikom obavljanja zahvata pobačaja u hrvatskim bolnicama doživljavale institucionalno otežavanje skrbi, odvraćanja, pa i maltretiranje i nasilje.
Hodu su podršku dali brojni političari s riječkog i primorskog područja te saborski zastupnici. U prosvjednoj povorci sudjelovala je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, čelnik riječkog SDP-a Toni Štimac, te i vrhuška SDP-a na čelu s predsjednikom stranke Sinišom Hajdašom Dončićem.