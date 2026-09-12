U Rijeci održan Hod za slobodu: Pravo na besplatan pobačaj i autonomiju ženskog tijela

Povorka od oko 500 sudionika koji su odgovorili na pokušaje ograničavanja ženskih prava, medicinske skrbi i slobodnog izbora na rađanje koji se manifestiraju u obliku priziva savjesti liječnika u zdravstvenim ustanovama te nasrtajima na zakonom zajamčeno pravo na pobačaj, javlja Novi list.

Osnove ljudske potrebe

Borba za mukom izborena prava borba je za zakone koji zaista štite i vole život, kao i obitelji svih oblika kojima se život ne može obećavati u svijetu u kojem su osnovne ljudske potrebe podređene profitu i ratu, kazale su organizatorice Hoda za slobodu iz inicijative Građanke i građani Rijeke.