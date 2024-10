Bez dogovora oko problematičnog učenika, djeca i sutra neće u školu

Nakon tri sata sastančenja roditelja i škole zbog postupanja prema problematičnom dječaku u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi nije postignut dogovor. Djeca iz razreda u koji je prebačen problematični desetogodišnjak ni sutra neće u školu, potvrđeno je Indexu.

'Dogovora nema, djeca do daljnjeg ne idu u školu. O svemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. Ponavljali su nam iste rečenice', rekli su kratko nezadovoljni roditelji u zajedničkoj izjavi.

Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja, izašao je ranije sa sastanka i za RTL Danas kazao kako su roditeljima došli odgovoriti na sve dvojbe.

'Svaka njihova nedoumica i pitanje će večeras dobiti odgovor. Vjerujem da će roditelji donijeti odluku da djeca idu u školu. Mi ćemo ovdje predstaviti ono što je ponuđeno preventivno i jasno im objasniti, ako se dogodi nešto što treba napraviti, tko treba napraviti i tko je odgovoran za to. Mi nemamo što ponuditi novo, mi nudimo odgovore", dodao je.

Uključen je i Zavod za socijalna rad koji je garancija da će se svi procesi koji budu vezani za njih stvarno žurno rješavani.

"Sustav je struktura i svatko je trebao napraviti svoj dio posla. Od prve stepenice pa do vrha Ministarstva. Kada je netko negdje pogriješio ili napravio propust, onda to dođe do Ministarstva, ali Ministarstvo je na vrhu te strukture i uvijek se ono okrivljuje. Mi ovdje ne tražimo krivce. Vjerojatno će se utvrditi odgovornost za nekakve propuste. Ali ovdje smo afirmativno i želimo ponuditi rješenja", zaključio je.