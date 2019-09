Šarec će u Moskvi razgovarati i o Mercatoru

Slovenski premijer Marjan Šarec boravit će 10. i 11. rujna u Moskvi, a jedna od tema razgovora bit će i sudbina Mercatora, tvrdi u ponedjeljak ljubljansko 'Delo'

Prema priopćenju kabineta slovenskog premijera, on će se u Moskvi sastati s predsjednikom ruske vlade Dmitrijem Medvedevom, a cilj posjeta je jačanje dijaloga i gospodarske surandje. Šareca će u Rusiji pratiti četiri ministra i jaka delegacija gospodarstvenika.

'Slovenska strana nastoji da u Moskvi dođe i do susreta Šareca s predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, o čemu će se više znati idućeg tjedna', piše vodeći slovenski list. Jedna od tema gospodarskih razgovora visoke vladine delegacije u Moskvi, prema 'Delu', bit će i sudbina trgovačkog lanca Mercator zbog najavljenih promjena u njegovu vlasništvu, s obzirom na uključenost ruskih banaka u strukturu nekadašnjeg koncerna Agrokor, navodi list.

'Mercator bi po prvotnim planovima iz posrnulog Agrokora do kraja ove godine trebao biti uključen u Fortenovu, no iako u upravi trgovačkog lanca navode da su postupci prijenosa u tijeku, nije sasvim jasno hoće li se to moći izvesti', navodi 'Delo', te dodaje da se s prijenosom mora složiti većina banaka vjerovnica, te da neke slovenske, među njima i SID banka prema tim planovima imaju rezerve.

Fortenova je Europsku komisiju već obavijestila o namjeravanom preuzimanju Mercatora, a ako do toga ne bi došlo, onda bi se Mercator našao u stečajnoj masi posrnulog hrvatskog koncerna, navodi list. S druge strane, ruski Sberbank i VTB banka kao najveći pojedinačni vlasnici grupe Fortenova po neslužbenim informacijama svoje udjele u Fortenovi namjeravaju prodati, možda još i prije nego se dogodi prijenos Mercatora na Fortenovu, a za taj posao zanima se jedan ruski financijski fond, tvrdi ljubljansko 'Delo'.