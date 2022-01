Sandra Benčić: S obnovom nakon potresa ne događa se gotovo ništa. U Holdingu više od 30 posto zaposlenih u birokraciji

Saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić govorila je o obnovi nakon potresa, restrukturiranju Zagrebačkog holdinga i novom sustavu naplate otpada u Zagrebu

'To je zapravo bio odgovor njemu na njegove tvrdnje da je u Hrvatskoj život super, da nam BDP raste po izuzetno visokim stopama i da mi iz oporbe ne vidimo kako velike i važne stvari je on napravio u ovom mandatu - komentirala je, dodavši kako premijer takvim izjavama u vrijeme kada raste stopa BDP-a ("ali samo zato što nam je u 2020. izuzetno pala"), dok s druge strane kupovna moć građana pada jer je inflacija značajna, a cijene rastu, "na neki način podcjenjuje građane, jer se ne možete saživjeti sa situacijom u kojoj oni svaki dan žive".', rekla je Sandra Benčić gostujući na HRT-u .

'S druge strane imamo pandemijsku krizu, naravno nije on kriv što imamo pandemiju, ali to da smo mi među top 10 zemalja svijeta po broju mrtvih na milijun stanovnika, za to jest odgovoran', kazala je među ostalim.

Uz njega odgovoran je, smatra, i ministar Beroš te dodaje kako nikad nisu uzeli u obzir niti jedan prijedlog iz oporbe vezano za pandemiju.

Na pitanje što se dobiva ujedinjenim zahtjevom opozicije za smjenom ministra Horvata, odgovara kako svi oni koji podignu ruku za ministra, postaju suodgovorni za rezultate. Pitanje obnove je pitanje Plenkovićevog političkog nasljeđa, kaže Benčić i dodaje da će ga se po tome u budućnosti ocjenjivati.