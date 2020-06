Samo aktualno: Lucić i Puljak zakačili se oko Jugoslavije pa spomenuli Šuvara, Raspudić im se čudio

U ponoć je istekao rok za predaju lista s kandidatima na predstojećim izborima. Tko su izborne zvijezde? Tko može donijeti preferencijalni mandat viška? Tko će s kime surađivati? Zašto se, kako se bližimo izbornom danu, sve više vraćaju ideološke teme? U Otvorenom to su analizirali Ivo Lučić, Matija Posavec, Nino Raspudić, Ivica Puljak i Robert Pauletić

Lučić je rekao da se iz Hrvatske ne bježi. 'Ljudi imaju putovnice i mogu se vratiti kad god hoće. Bježalo se iz Jugoslavije. - A bježe, bježe, ja sam ih susreo jako puno', rekao je Puljak.

-'Nažalost mojih studenata, mladi ljudi koji su pobjegli jer ste vi Hrvatsku sveli na najlošiju zemlju EU-a. Hrvatska je nekad bila perspektivna i prosperitetna zemlja, kad smo izašli iz Jugoslavije, kad smo se oslobodili. Bili smo ushićeni, željeli smo modernu Hrvatsku, a vi je niste takvu izgradili', dodao je.

'To je vaše uvjerenje', rekao je Lučić.

'Možda je vama bilo doista dobro. U jednoj totalitarnoj državi, u jednom ne demokratskom režimu koji je masovno kržio ljudska prava...', napomenuo je Lučić.

Puljak je rekao da je on odrastao u siromašnoj obitelji iz Dalmatinske zagore.

Lučić je na to rekao da je najveći problem s diktaturama ono što one ostave iza sebe. Nakon što je spomenuo govor Stipe Šuvara iz 80-tih, Raspudić je rekao da ne može vjerovati da se ovdje raspravlja o Šuvaru.

'Ja mislim da hrvatski birači od nas očekuju dijagnozu sadašnjeg stanja i što mi mislimo popraviti. Kako živjeti bolje. Zato se ne bi dao uvući u ovaj razgovor. Čak i ovaj prilog je bio manipulativan. Iz njega proizlazi da bih ja kao prvu točku svog programa navodim da bih zabranio silovanim ženama pobačaj. Ja to nisam izgovorio. Vrlo sam jasno zauzeo "pro life" stajalište. Zalažem se za život i nisam govorio i nikakvim zabranama. To je jedan vrlo složen društveni problem. Imamo različita stajališta. Trebamo razgovarati, educirati se, pojačavati svijest. Znači ja uopće nisam izgovorio nešto što mi mediji već tjednima lijepe. To je pokušaj eliminacije bilo koga koga smatraju novim, izvan postojećih shema, i opasnog', rekao je Raspudić.

Na pitanje jel se smatra opasnim i kome, Raspudić je rekao da misli da je najopasniji HDZ-u. 'Ja sam se radi HDZ-ove i Plenkovićeve politike i klike zadnjih 4 godine, koja je kulminirala nametanjem Korona izbora. U vrijeme dok vam je ograničena sloboda kretanja i stožer upitne pravne utemeljenosti, naši tamničati de facto, oni određuju jel smijem zagrliti majku ili otići do Karlovca i Siska, ugurali su izbore na početak ljeta jer su procijenili da im to zbog popularnosti stožera odgovara', smatra.

'Mislim da bi javnost puno bolje prihvatila da se u slučaju drugog vala na jesen, kad su redovito trebali biti održani izbori, da bi lakše prihvatili to da se izbori odgode za par mjeseci nego da se radi ovo što se radi. Onemogućene su bilo kakve nove opcije, onemogućeno javno okupljanje, onemogućeno de facto slobodno političko djelovanje. Tu se meni upalio alarm, da se želim aktivirati, da to ne želim više gledati 4 godine. A akumuliralo se i puno toga i ranije. Od one prevare, izrugivanja biračima kako je formirana ona vjerolovna većina, s HNS-om, SDP-ovim likovima protiv kojih se vode procesi, a definitivno nisu glasali za etno biznis i Pupovčevu trgovinu. U međuvremenu s Agrokorom, s borgom, sada vjetroelektrane, INA-u, nitko više ne spominje Bošnjakovića i Mačeka koji se zajedno druškaju po gradu. Dakle, jedna korupcija koja se nastavlja, klijentelizam, neodgovornost provođenja antropoloških pokusa nad vlastitim narodom po nalozima izvana, govorim o Istanbulskoj konvenciji, krađa referenduma, demokratski deficit... '

Posavec je komentirao medijske natpise da je "dobra udavača".

'Ja sam nezavisni kandidat na listi Restart koalicije. Ima puno razloga. jedan je da je to samnom neka politika kontinuiteta. Ja sam 2015. i 2016. bio na listi Narodne koalicije. S druge strane stranke koje čine Restart koaliciju su mi pružile dosad na regionalnoj razini pa je na taj način to neka vrsta zahvale. našli smo se u jednoj kompatibilnosti programa. Što se tiče pitanja hoće li ovom kampanjom dominirati ideološke teme, evo mi smo već krenuli s njima. Ja sam prije nekoliko godina krenuo s jednim eksperimentom a to je da vidim mogu li na županijskoj razini, u županiji koju vodim, maknuti politiku iz sustava upravljanja, koliko god je funkcija ćupana ili zamjenika, politička. Zadao sam si cilj da to bude barem dvije trećine ljudi, da oni budu potpuno apolitični. Mi smo danas na 94 posto ljudi koji nisu članovi niti jedne političke stranke. Mislim da je to dobar put. Mi se danas suočavamo s 10 posto pada gospodarstva, 25 posto pada plaća, 20 posto pada prometa - i to su teme o kojima moramo govoriti i zato ja i u ovoj kampanji imam osobno jedan cilj da u potpunosti maknem ideološke teme i s rasprave osih dva i pol tjedna koliko nas čeka do izbora', kazao je.

Na pitanje što bi izabrao između funkcije saborskog zastupnika i župana, rekao je da bi, bez obzira na komociju koju pruža mjesto saborskog zastupnika, izabrao mjesto u izvršnoj vlasti kao župan, gdje može realizirati projekte i biti puno efikasniji građanima koji su ga izabrali.