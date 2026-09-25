Zračna luka u Milanu nazvana po Silviju Berlusconiju

'Spoznaja da će Zračna luka Milano-Malpensa Silvio Berlusconi svakoga dana izreći dobrodošlicu tisućama putnika iz cijeloga svijeta ispunjava me ponosom i emocijama', rekla je Maria Elvira 'Marina' Berlusconi , najstarija kći pokojnog političara. To je druga po veličini zračna luka u Italiji, nakon rimske zračne luke Fiumicino.

Zračna luka sada se zove Zračna luka Milano-Malpensa Silvio Berlusconi . Novo ime odobreno je 2024., ali je izazvalo pravna osporavanja.

Gradonačelnik iz prosvjeda izostao sa svečanosti

Milanski gradonačelnik Giuseppe Sala iz prosvjeda nije došao na svečanost preimenovanja, pošto se i ranije protivio tomu da se zračna luka nazove po Berlusconiju, koji je rođen u tom gradu. 'Što sam trebao učiniti? Pojaviti se s usiljenim osmijehom?' komentirao je na Instagramu.

Berlusconi je bio iznimno kontroverzna ličnost i u Italiji i u inozemstvu. Od 1994. do 2011. godine odradio je četiri premijerska mandata, provevši na vlasti više od devet godina - dulje od bilo kojeg drugog talijanskog premijera od kraja Drugoga svjetskog rata.

Njegovu političku karijeru obilježile su brojne pravne bitke, uključujući pravomoćnu presudu za poreznu prijevaru iz 2013. godine te suđenje u vezi s takozvanom aferom 'bunga bunga', koja je uključivala zabave na kojima su sudjelovale i maloljetnice. U tom je slučaju na koncu oslobođen optužbi.

Berlusconijeva stranka Forza Italia danas je dio trostranačke desničarske koalicije na čelu sa strankom Braća Italije premijerke Giorgije Meloni, koja Italijom vlada od 2022. godine.