SAD uništio zadnje zalihe kemijskog oružja, Ukrajini šalju zabranjeno streljivo

'Danas s ponosom objavljujem da su Sjedinjene Države sigurno uništile svoje posljednje zalihe kemijskog oružja i dovele nas korak bliže svijetu slobodnom od tog užasa', kazao je Biden u pisanoj izjavi. Sjedinjene Države potpisnice su Konvencije o zabrani kemijskog oružja, koju je Senat ratificirao 1997. godine, po kojoj sve potpisnice trebaju uništiti zalihe kemijskog oružja do 30. rujna ove godine.

'Kemijsko oružje odgovorno je za neke od najužasnijih epizoda gubitaka ljudskih života. Iako će uporaba tog smrtonosnog oružja uvijek biti mrlja u povijesti, danas je naša nacija konačno ispunila svoje obećanje da će osloboditi svoj arsenal od tog zla', rekao je republikanski čelnik Mitch McConnell.

Kemijsko oružje počelo se koristiti u Prvom svjetskom ratu, koji su zbog toga neki nazivali 'ratom kemičara'. i 'Po podacima UN-a, kemijsko oružje usmrtilo je 100.000 ljudi u Prvom svjetskom ratu i uzrokovalo još milijun žrtava u svijetu od tada.

Biden je svega nekoliko sati prije objavio da SAD u Ukrajinu šalje kontroverzno kasetno streljivo, koje je zbog neselektivnog ubijanja zabranjena u mnogim zemljama, naročito europskim. 'Bila mi je to vrlo teška odluka', kazao je Biden u razgovoru za CNN. 'Trebalo me dugo uvjeravati da to učinim', rekao je pravdajući se da je tako odlučio jer je Ukrajini ponestalo streljiva.