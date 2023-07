Biden prelomio, šalje Ukrajini oružje zabranjeno u više od 120 zemalja

"Neću stajati ovdje i govoriti da je lako", rekao je Sullivan novinarima, prenosi CNN.

“To je teška odluka. To je odluka koju smo odgodili. To je odluka koja je zahtijevala ozbiljno sagledavanje potencijalne štete za civile. I kad smo sve to spojili, postojala je jednoglasna preporuka tima za nacionalnu sigurnost, a predsjednik Biden je naposljetku odlučio, u konzultaciji sa saveznicima i partnerima i u konzultaciji s članovima Kongresa, da se krene naprijed s ovom strategijom.”