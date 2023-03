SAD izrazile zabrinutost zbog nasilja židovskih naseljenika na Zapadnoj obali

Sjedinjene Države su "posebno zabrinute" zbog nedavnog nasilja židovskih naseljenika na Zapadnoj obali, rekao je u četvrtak američki ministar obrane Lloyd Austin na tiskovnoj konferenciji s izraelskim kolegom Yoavom Gallantom blizu Tel Aviva

Izraelsko-palestinski sukob zaoštrio se pošto je krajem prosinca na vlast u Izraelu došla dosad najdesnija vlada koju vodi premijer Benjamin Netanyahu.

U sukobima je poginulo 75 Palestinaca i 13 Izraelaca od početka godine.

Nakon napada u kojemu su 26. veljače poginule dvije mlade Izraelke koje žive u židovskom naselju na sjeveru okupirane Zapadne obale, deseci židovskih kolonista napali su palestinski grad Huwaru, paleći zgrade i automobile.

"Ovdje sam kao prijatelj kojemu je posebno stalo do sigurnosti izraelske države, no SAD se i dalje odlučno protivi svakom koraku koji može prouzročiti još veću nesigurnost, a to uključuje poticanje kolonizacije i huškačke izjave", dodao je Austin.

"I kao što smo uvijek činili, pozivamo palestinsko vodstvo da suzbija terorizam (...) i osudi poticanje na nasilje", rekao je još Austin, napomenuvši da je bio "veoma jasan u vezi s pravom Izraela da se brani od terorizma".