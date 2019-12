Saboru upućen prijedlog zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta

Prijedlogom zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, koji je Vlada sa sjednice u četvrtak uputila u saborsku proceduru, želi se očuvati trajna uspomene i sjećanja na žrtvu Vukovara u Domovinskom ratu, kao i potaknuti razvoj grada, rečeno je na sjednici

Zakonom se definira pojam posebnog domovinskog pijeteta i područje na koje se odnosi, mjesta, dani i način obilježavanja.

Područja posebnog domovinskog pijeteta su područje Grada Vukovara i naselje Bogdanovci u Općini Bogdanovci, a Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru je središnje mjesto obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta.

Zakonom se predlaže i osnivanje Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj, koje će činiti predstavnici 17 nadležnih institucija, tijela i udruga iz Domovinskog rata, koje će koordinirati aktivnosti obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta, te predlagati mjere za društveni razvoj područja posebnog domovinskog pijeteta, kao i propise koji se odnose na to područje, naveo je Medved.

U Sabor je Vlada uputila i prijedlog zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana s Vukovarsko-srijemske županije na Republiku Hrvatsku, čime bi ta bolnica postala Nacionalna memorijalna bolnica te bi svu brigu oko vođenja i poslovanja, kao i sredstva za njezin rad, osiguravalo Ministarstvo zdravstva.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić istaknuo je da se tim zakonom s jedne strane odaje pijetet s povijesnog aspekta veličini žrtve i etičnosti svega onoga što se događalo u vukovarskoj bolnici 1991. godine, a s druge strane osigurava se poslovanje bolnice u budućnosti "jer će s dodatnim sredstvima i drukčijim načinom upravljanja biti osigurano stabilno poslovanje bolnice".

Vlada je donijela i odluku o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za predsjednika Republike Hrvatske, odnosno rada službenika koji rade na pripremi, provjeri i izradi popisa birača te izdavanju potvrda za glasovanje. Oni će u subotu, 7. prosinca, raditi u vremenu od 8 do 14 sati, u srijedu, 11. prosinca, do 16 sati te u nedjelju, 22. prosinca, na dan održavanja izbora, za sve vrijeme glasovanja od 7 do 19 sati.