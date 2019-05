Saborska oporba: Vlada se ne zna nositi s migrantskom krizom

Oporbeni saborski zastupnici prozvali su u petak Vladu da se ili ne zna, ili ne želi nositi sa migrantskom krizom, odnosno sve većim brojem migranata od Gorskog Kotara do Slavonije, a državni tajnik u MUP-u Žarko Katić naveo je da je lani u nezakonitom prelasku granice ili boravku u RH uhićeno osam tisuća migranata

Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) tvrdi da migranti svaki dan prelaze državnu granicu "kao kroz švicarski sir", ali da Vlada o tome ne želi govoriti. Govori se o tisućama policajaca na granicama, a građani su prepušteni sebi, tvrdi zastupnik. Trebaju li građani angažirati privatnu zaštitu i tko će to platiti, pita Davor Vlaović (HSS) koji tvrdi da problema s migrantima ima i u dalmatinskom zaleđu, Slavoniji, Posavini.

SDP-ov Saša Đujić opetuje kako migrantski problem u spomenutoj županiji "zahvaća ozbiljne razmjere". Prije pet dana u Begovu Razdolju provaljeno je u pet kuća, u jednoj od njih bio je stariji bračni par, u centru Rijeke policija je presrela pet migranata, to je uzelo maha, tvrdi Đujić i poručuje kako građani od Vlade očekuju da nađe rješenje dok ne "nastane veća šteta, dok nekom nije pala glava".

HDZ-ovi zastupnici uvjereni su da će Vlada naći odgovor na migrantsku krizu, a kolege iz SDP-a prozivaju za dvostruke kriterije.

Prije godinu dana prozivali ste policiju što štiti granicu od ilegalnih prelazaka, prozivali je za brutalnost i represiju, uzvraćaju im HDZ-ovci Petar Škorić i Anđelko Stričak.

Lani uhićeno osam tisuća migranata

Državni tajnik u MUP-u Žarko Katić ne niječe da je državna granica pod posebnim pritiskom, navodi kako je lani u nezakonitom prelasku granice ili boravku uhićeno preko osam tisuća migranata. Obveza je policije da kontrolira prelazak granice i da je štiti, da štititi živote i zdravlje ljudi, hrvatska policija to radi, uvjerava Katić.

U višesatnoj raspravi o predloženom zakonu Gordan Maras (SDP) problematizirao je kako već danima nema odgovora MUP-a na optužbu da je vozač u jednom ministarstvu špijunirao ministra unutarnjih poslova, dok je Ostojić 'otvorio' pitanje saborske straže, zanima ga ima li licencu, pod koji zakon podliježe, po kojemu može upotrebljavati sredstva prisile.

Branka Juričev Martinčev (HDZ) Marasu uzvraća da treba govoriti o "navodnom" špijuniranju, a da je MUP-ovo očitovanje na mrežnim stranicama.

Rad straže uređen je Vladinom uredbom i djelomično saborskim Poslovnikom te internim aktom saborskog Predsjedništva, odgovara Žarko Katić, dok Ivan Šuker (HDZ) proziva Ostojića da to pitanje povlači iz "čisto politikantskih razloga". Žalosno je da netko tko je davno bio u poziciji to riješiti, povlači to danas, rekao je Šuker, aludirajući da je Ostojić bio ministar unutarnjih poslova.

Jedino oko čega su se vladajući i oporba suglasili je da su zaštitarske plaće niske i da bi ih trebalo povećati, te da je zabrinjavajuće smanjivanje kvalifikacija potrebnih za posao zaštitara. Oporba tome dodaje i visoke dobiti zaštitarskih tvrtki. Nema ni jednog biznisa u Hrvatskoj s dobitima kao što ih imaju te tvrtke, da ministar pogleda znao bi o čemu se radi, no jedni je problem da su to stranačke kolege, kaže Maras.