Saborska oporba o Milanoviću i Plenkoviću: To je verbalno nasilje, djecu u vrtiću učimo da se tako ne razgovara

Najnoviji sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića saborska oporba ocijenila je u četvrtak neodgovornim te stavljanjem osobnih animoziteta ispred nacionalnih interesa, a njihov način komuniciranja "verbalnim nasiljem", istaknuvši da u ime države moraju surađivati.

Mišel Jakšić (SDP) istaknuo je da nitko ne može biti iznad države, zakona i Ustava koji jasno govore o suradnji predsjednika Republike i Vlade. "Svi bi se toga trebali držati, a ne dozvoliti da nekakvi privatni odnosi budu iznad toga", kazao je i ustvrdio da predsjednik i premijer trebaju pronaći način za suradnju jer država mora funkcionirati

Za Milanovićev stil komuniciranja Jakšić je rekao kako to nije način na koji bi on osobno komunicirao. "Ne mogu ulaziti u glavu Milanovića i njegov stil komuniciranja, no mogu reći da tu ima tu puno toga privatnog, ali i mnogo toga izazvanog političkim folklorom, ovih dana to je nastalo nakon situacije s Perkovićem i Mustačem", istaknuo je.