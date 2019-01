Sabor se minutom šutnje prisjetio žrtava holokausta, evo što je zastupnicima rekao Jandroković

Posljednji radni dan u tjednu saborski su zastupnici započeli minutom šutnje povodom Međunarodnog dan sjećanja na žrtve holokausta, koji se obilježava u nedjelju. Uvodno se zastupnicima obratio predsjednik Sabora Gordan Jandroković

Jandroković je zastupnike uvodno podsjetio da se u nedjelju obilježava 73 godina od oslobađanja koncentracijskog logora Auschwitz. 'To zloglasno mjesto simbolizira danas i sva druga mjesta na kojima je izvršen genocid nad židovskim narodom, ali i sustavno istrebljivanje drugih neželjenih skupina za vrijeme nacističkih i fašističkih režima. Auschwitz simbolizira smrt 6 milijuna nevinih osoba čija je jedina krivnja bila različitost u odnosu na odabrane. Holokaust predstavlja najveću strahotu u povijesti tijekom koje, kako je rekao jedan od preživjelih, poznati književnik Primo Levi: „nikada se toliki broj ljudskih žrtava nije ugasio u tako kratkom vremenu i u tako lucidnom spoju tehnologije, fanatizma i okrutnosti“.I danas, nakon 73 godine, još uvijek ne možemo razumjeti zašto je tako nešto bilo moguće. Ili da parafraziram poznatog židovskog filozofa Emila Fachenheima – možemo jedino razumjeti da je holokaust nerazumljiv normalnom ljudskom umu', poručio je uvodno Jandroković .

Dužnost je, dodao je, cijelog svijeta sjećati se žrtava okrutnosti, nehumanosti fašističkih koncentracijskih logora i patnje kojima su ljudi bili podvrgnuti. 'Sjećati se šest milijuna ljudskih sudbina i njihovih neispričanih priča. Sjećati se svake žrtve poimence. Danas poštujemo uspomenu na sve koji su patili i umrli od ljudi koji su bili zaslijepljeni strahom i mržnjom. Sjećamo se i njihovih obitelji. Ali i svih koji su ove užase preživjeli i koji su bili i jesu zauvijek obilježeni sjećanjem na preživjele dane užasa i srama. I koji su se, unatoč ogromnoj traumi, pokušali hrabro vratiti normalnom životu. To je naš dug prema njima', poručio je predsjednik Sabora.

No, osim sjećati se, treba i slušati, poručuje Jandroković. 'Zato je naša obaveza, osim sjećanja i slušanja, i djelovanje kako bismo spriječili da se povijest ponovi. A u tom djelovanju, vodilja nam treba biti i djelovanje hrabrih ljudi koji su u vremenu najcrnjih previranja odbili biti pasivni promatrači. Zovemo ih pravednicima među narodima jer su, svjesni da riskiraju vlastiti i život svoje djece, sigurnost i slobodu, nesebično pomagali židovskom narodu. I time pokazali da znaju razlikovati dobro od zla. Među njima, bilo je i 117 hrvatskih pravednika za koje se za sada zna. To su bili ljudi različitih vjera, političkih i drugih uvjerenja, ali prije svega – bili su ljudi uspravne svijesti. Oni nam danas mogu biti primjer da svatko od nas može i mora biti „pravednik među narodima“. A to znači da ne smijemo biti pasivni svjedoci ili sudionici nečeg neprihvatljivog. Da ne smijemo biti ravnodušni. Jer kako je rekao nobelovac Elie Wiesel: „ ... prava opasnost naziva se ravnodušnost. Suprotnost ljubavi nije mržnja, već ravnodušnost. Suprotnost životu nije smrt, već ravnodušnost prema životu i smrti“.', kazao je Jandroković.