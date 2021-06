Sabina Glasovac: Pregovore s Možemo vodit će Grbin i Račan. Mnogi su nam predviđali potop, smrt...

Saborska zastupnica SDP-a, Sabina Glasovac, gostovala je u N1 studiju uživo i komentirala rezultate lokalnih izbora te pregovore oko formiranja vlasti u Zagrebu

'U više od 30 jedinica odnijeli smo pobjedu, ali to su mahom sredine u kojima smo dosad obnašali vlast', rekla je Glasovac, dodavši da je teže osvojiti drugi mandat, nego prvi, ali da su to SDP-ovci uspjeli, i to premoćno. 'Što se tiče rezultata, mi smo tu u istoj poziciji kao prije 4 godine, time ne možemo biti zadovoljni, ali time ćemo se baviti u narednom periodu. Na sjednici Predsjedništva SDP-a dosta smo razgovarali o svim dijelovima Hrvatske, više smo se zadržali na nekima, radili smo i analizu i smjernice za to kako dalje', rekla je Glasovac i dodala.

'Nismo mi sretni, mnogi su SDP-u predviđali potop, smrt, međutim, mi smo cijelo vrijeme govorili da je nama cilj da zadržimo povjerenje biračica i birača ondje gdje smo preuzeli odgovornost za određene sredine i da pokušamo dobiti povjerenje ondje gdje ga nemamo. Ne proglašavamo kolosalne pobjede, a onda drugi dan nam popusti izolacija na živcima i budemo vrlo nervozni pa ta kolosalna pobjeda na kraju bude Pirova pobjeda', rekla je Glasovac.