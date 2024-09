Sa zapada stiže nagla promjena vremena: Pada temperatura, bit će pljuskova

Sa zapada će se preko Dalmacije u subotu premještati naoblačenje s kišom, te mjestimice jačim neverama s obilnijom oborinom i grmljavinom. Umjereno do jako jugo pritom će okretati na sjeverozapadnjak i buru.

Temperatura zraka bit će većinom od 20 do 25 °C, s prolaskom frontalnog poremećaja u padu. Na krajnjem jugu Hrvatske sunčana razdoblja i još razmjerno toplo, uz umjereno do jako jugo. Mjestimice kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. More umjereno valovito do valovito."