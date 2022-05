Ruski veleposlanik: BiH ne bi trebala u Europsku uniju

Veleposlanik Rusije u BiH Igor Kalabuhov sugerirao je u subotu građanima te zemlje kako bi trebali dobro razmisliti je li im potrebno članstvo u Europskoj uniji ocijenivši kako je Unija "institucionalno i moralno" već ionako degradirana pa potencijalnim novim članicama ne nudi ništa dobro a oduzima im suverenitet

Kalabuhov je u autorskom tektsu za banjolučki list "Glas Srpske" koji je pod kontrolom režima Milorada Dodika napisao kako su sankcije nametnute Rusiji zbog agresije na Ukrajinu zapravo dokaz da je Zapad izgubio sve moralne orijentire pa stoga Moskva i nema s kim razgovarati o sadašnjoj situaciji. Za Ukrajinu je kazao kako je po zapadnom diktatu uspostavljena "isključivo kao anti-Rusija", rat kojega ruska vojska vodi protiv te zemlje nazvao je "umjetnim sukobom" izazvanim radi jačanja NATO-a i njegova daljeg širenje na istok sve do neposredne granice sa Rusijom koja sada stoga nema drugog izbora nego "gasiti to neonacističko žarište".

"Udruženje kao što je Europska unija takođe je degradirano, institucionalno i moralno. Poznato je da se danas, izvan tzv. 'kolektivnog Zapada' praktično nitko nije pridružio sankcijama Moskvi, ali i unutar same EU raste nezadovoljstvo zbog antiruske histerije koja se nameće preko oceana te ima dalekosežne posljedice po zemlje EU", smatra Kalabuhov te tvrdi da se Bruxelles prema zapadnom Balkanu ponaša ucjenjivački proglašavajući taj dio kontinenta zonom svojih interesa a istodobno pred njegove države kao kriterij za članstvo postavlja uvjete koje one ne mogu ispuniti. Za ruskog je veleposlanika to dokaz da EU vodi neoimperijalnu politiku.

Građanima BiH je sugerirao kako bi stoga trebali zaboraviti na europske standarde te se okrenuti sami sebi jer se, po njegovu sudu, europske institucije koje su formirane radi održavanja ravnoteže interesa i osiguravanja jednake i nedjeljive sigurnosti, naglo pretvaraju u instrument pojedinačnih država koje su odlučile da same mogu nametati svoja pravila ostatku svijeta te samovoljno koristiti restriktivne mehanizme za kažnjavanje nepokornih.