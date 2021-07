Ruska podmornica Belgorod uskoro ulazi u službu, nosit će šest nuklearnih dronova za masovno uništenje kakvo svijet još nije vidio

Ruska novinska agencija TASS javlja, pozivajući se na izvor blizak ruskom ministarstvu obrane, da će podmornica za specijalnu namjenu tipa Belgorod ući u službu ruske pacifičke flote nakon što prođe kroz vojna testiranja. Belgorod je prva podmornica koja će biti naoružana s do šest nuklearnih dronova tipa Posejdon.

Podmornica Belgorod je masivno plovilo koje je izgrađeno na osnovi nedovršenog trupa podmornice za nošenje krstarećih projektila tipa Oscar II. Navodno može u sebi nositi od mini podmornica tipa Lošarik, do podvodnih dorn podmornica tipa Klavesin-2R.

Belgorod je i prva podmornica koja će biti naoružana s do šet nuklearnih dronova tipa Posejdon. Rusija planira po svjetskim morima rasporediti ukupno 30 Posejdon dronova.

Ipak, zbog povijesti svoje izgradnje, Belgorod je vrlo teško serijski proizvesti, odnosno to bi se pokazalo financijski neisplativim. Umjesto toga, ruska mornarica je napravila planove za izgradnju nove linije podmornica, koje će biti posebno namijenjene upravo za nošenje Posejdon dronova.

Očekuje se da bi jedna od tih nadolazećih podmornica klase Kabarovsk (isto tako poznata i kao Projekt 09851) mogla prenositi i do osam Posejdon dronova, a planirana je izgradnja njih ukupno četiri. Svaka od tih podmornica imat će istisninu od 10 tisuća tona.

Prva podmornica tog tipa koja će se i zvati Kabarovsk, trebala bi biti puštena u pogon 2023. godine, a nakon nje 2027. godine i druga po imenu Uljanovsk.

Ruski predsjednik Vladimir Putin još je 2018. godine javnosti predstavio, između ostalog, i nuklearni dron Posjedon. Riječ je o dronu na nuklearni pogon koji ima atomsku bojnu glavu jačine dvije megatone. Ta bojna glava može se detonirati i na više od tisuću metara ispod površine mora, a ciljem stvaranja tsunamija koji bi pak kontaminirao sva okolna priobalna područja radioaktivnim česticama.

Obzirom da može uništiti veliku površinu priobalnih područja, Posejdon predstavlja očitu stratešku prijetnju američkoj infrastrukturi.

Obzirom da Posejdon putuje brzinom 200 kilometara ispod površine mora i da može putovati i do 1000 metara maksimalne dubine, u Kremljul vjeruju da ne postoji način da ga se učinkovito presretne prije nego što on dođe do cilja. Povrh toga, taj dron može izvoditi trodimenzionalne okrete u vodi što dodatno pomaže u izbjegavanju eventualnih pokušaja njegovog presretanja.