Rusi tvrde da laborantica iz Sibira nije umrla od kuge: Njihova dijagnoza je puno čudnija

Ruski zdravstveni dužnosnici tvrde da smrt laboratorijske radnice u Sibiru nije uzrokovana uzročnikom kuge, a američki State Department priopćio je da prati slučaj i pozvao na transparentnost

Novinska agencija Interfax izvijestila je u ponedjeljak da je radnica instituta specijaliziranog za nadzor bolesti povezanih s kugom umrla od "upale pluća nepoznatog podrijetla", prema navodima Rospotrebnadzora, ruske službe nadležne za kontrolu bolesti. U uzorcima uzetim od 28-godišnje pacijentice nisu otkriveni mikroorganizmi "povezani s njezinim profesionalnim aktivnostima". Žena je umrla prošlog petka u okružnoj bolnici u gradu Šelehovu u blizini Irkutska u Sibiru.

Amerikanci prate situaciju Američki State Department priopćio je da prati slučaj zajedno sa svojim Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i drugim agencijama. "Mnoge pojedinosti nisu potvrđene. Pozivamo ruske vlasti da brzo i otvoreno podijele točne informacije", rekao je glasnogovornik State Departmenta. Rospotrebnadzor navodi da je istraga pokazala kako u institutu u Irkutsku nije bilo laboratorijske nesreće. Prethodno su se pojavila nepotvrđena izvješća da se žena možda zarazila plućnom kugom nakon što joj je slučajno ispala epruveta. Zdravstvena i epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti, kao i u gradovima Irkutsku i Šelehovu, stabilna je, navodi ta služba dodajući da se ondje provodi "paket mjera".