[VIDEO/FOTO] Srušeno legendarno zagrebačko Sidro: 'Došli su jutros bez najave'

Brodić na Savi blizu okretišta tramvaja na Savskom mostu, od danas više neće postojati. Naime, jutros je počelo rušenje ovog legendarnog mjesta, gdje su mnogima završavali (ili počinjali) najbolji izlasci.

Jedan od članova upravnog odbora Sidra Ivan Stojanović rekao nam je Večernjem listu: "Odlučili su da je to ruglo grada i da ga treba srušiti. Došli su u osam ujutro bez najave, bez papira, bez prava na žalbu. Imali smo jedan sat da se iselimo. Nismo to očekivali i mislili smo da će se to dogoditi možda na proljeće, a ne sada iz čista mira. Trebali smo imati oproštajnu feštu, a sad se nismo stigli ni propisno oprostiti."