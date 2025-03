Runac: Gradonačelnik Varaždina me želi smijeniti već 4 godine, ponudio je 200 tisuća eura

"Gradonačelnik Bosilj želi me smijeniti i na tome radi već četiri godine. Išao je tako daleko da je ponudio Izvršnom odboru 200.000 eura, ali pod uvjetom da me smjene s mjesta predsjednika Zajednice", ustvrdio je Runac te rekao da je "sve to navedeno u zapisniku sa sjednice Izvršnog odbora".

"Kako bih odmaknuo pritisak gradonačelnika Bosilja s varaždinskog sporta i sportaša, dao sam upravo njima koji su me birali, dakle sportašima, mandat na raspolaganje, nakon čega su me jednoglasno izabrali. Sportaši nisu na prodaju", kazao je.