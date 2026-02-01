Rukometaši slijeću u Zagreb u tri ujutro, dočekat će ih ministar sporta

Rukometaše će tamo dočekati ministar turizma i sporta Tonči Glavina, a vjerojatno će se okupiti i građani.

Podsjetmo, organiziani doček u Zagrebu je otkazan. Iako je već bio najavljen od strane Hrvatskog rukometnog saveza i Grada Zagreba, rukometaši su inzistirali da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson.

'Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti', kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.