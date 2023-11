Suluda priča iz Slovenije: Lobist došao na sud s majicom na kojoj odsijecaju glavu muslimanu, u BiH poludjeli

Napadnuti Avdo Avdić kaže kako je Snežič htio povrijediti njegove vjerske osjećaje. 'Kad bi to rekao netko do čijeg mi je mišljenja stalo, jako bi me povrijedilo, ali ne kad to kaže Rok Snežič, od takve osobe očekuješ puno gore stvari', rekao je Avdić te dodao da mu je Snežič prijetio porukama i prije dolaska na sud. 'Čekam te, muslimanče, u Mariboru na sudu', navodno mu je napisao. Inače, ovo je druga tužba Snežiča protiv Avdića, novinara koji je razotkrio kako Snežič u Bosni i Hercegovini navodno posjeduje preko 500 tvrtki kojima, kako su pisali i slovenski mediji, uporno izbjegava plaćanje poreza u matičnoj državi. Prvu tužbu je Snežič izgubio.