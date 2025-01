Roditelji prosvjedovali u Zagrebu zbog sigurnosti u školama. Ovo su njihovi zahtjevi

'Kad vidim koliko je malo ljudi, da se ja moram nakon toliko godina doći ovdje. To je sramota. To me boli. Gdje smo mi, gdje su naše emocije? Gdje je naša solidarnost, ljudskost? Tu se radi o djeci. Sustav je zakazao. Ja im nikad neću oprostiti to što se dogodilo na Prečkom. Zato što sam ja mama, baka, moje dijete je išlo u tu školu. Tamo je mogao biti moj unuk. Prestrašno. Ta učiteljica, hrabra žena, ona je tijelom branila djecu. Srame me što nas je došlo ovako malo', rekla je za 24sata Višnja koja je plakala cijelo vrijeme dok je trajao prosvjed.