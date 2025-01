Njemačka predstavila plan povrata izbjeglica iz Sirije

Plan njemačke vlade predviđa pravo na ostanak u Njemačkoj za one izbjeglice koje se nalaze u radnom odnosu ili u procesu naobrazbe, i koji su savladali njemački jezik te 'ovdje pronašli novu domovinu'. Nadalje je previđen programa za one koji se žele dobrovoljno vratiti u Siriju te je shodno tome proširen program vlade za pomoć dobrovoljnim povratnicima.

Nadalje bi one koji su počinili kazneno djelo ili vlastima upali u oči kao islamisti trebalo što prije deportirati u Siriju. 'Pravne mogućnosti za to postoje i nedavno su proširene i mi ćemo ih iskoristiti čim sigurnosna situacija u Siriji to bude dozvoljavala', rekla je Faeser.

U Njemačkoj živi oko 975.000 sirijskih državljana, a oko 300.000 uživa tzv. supsidijarnu zaštitu koja nije utemeljena na individualnoj odluci o zaštiti nego na temelju ratnog stanja u Siriji i ona ističe kada se stanje u toj zemlji promijeni. Savezni ured za izbjeglice i migracije je prije nekoliko tjedana zaustavio obradu zahtjeva za azilom podnositelja koji dolaze iz Sirije.

Rasprava o statusu izbjeglica iz Sirije postaje pojačano tema predizborne kampanje za prijevremene parlamentarne izbore koji se održavaju krajem veljače pri čemu stranke uglavnom traže što brži povratak izbjeglica koje nisu integrirane u tržište rada.