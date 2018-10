Rodila sam dva puta i ne podržavam kampanju #prekinimošutnju. Evo i zašto

Moje iskustvo s dva poroda nije strašno kao iskustvo stotina žena koje su pri ginekološkim zahvatima proživjele užas o kojem su godinama šutjele i o njemu progovorile u sklopu kampanje #prekinimošutnju, koju je aktualizirala saborska zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesandrić. No moje iskustvo nije bitno da bih temeljem njega poopćila sliku zdravstvenog sustava. Isto tako smatram da nečiji subjektivni dojam, koji nije bio poput moga, ne može staviti na listu za odstrel sve ginekologe, anesteziologe, primalje…

Drugi porod sedam godina kasnije. S obzirom na to da je prošlo dosta godina od prvog carskog, odluka liječnika pala je na prirodni porod, što nije baš uobičajeno jer na mjestu prethodnog reza može doći do pucanja maternice. Sve su mi objasnili, držali me pod posebnom prismotrom, uglavnom je sve odrađivao specijalizant uz nadzor šefice smjene. Epiduralna u toj situaciji nije dolazila u obzir. Bolovi su bili užasni, epiziotomija rađena, kako je sada popularno reći, 'na živo', kao i šivanje. No nakon četiri sata stigla je Jana. Unatoč bolovima, taj prirodni porod najljepše mi je iskustvo u životu.

Je li bilo ugodno? Nije. No imala sam apsolutno povjerenje da je ono što rade ispravno, pa makar ne dobila sve odgovore, makar su zahodi derutni, dio liječnika i sestara neljubazan, a obroci slabašni.