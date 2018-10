Karelović: Bezbolni porođaji postoje samo u jeftinim američkim filmovima

Predstavnice udruge Rode u samo dva i pol dana prikupile su 400 traumatičnih svjedočanstava žena o lošim iskustvima s hrvatskim bolnicama, potaknute izjavom Mostove zastupnice da su joj u KBC-u Split obavili kiretažu bez anestezije. Tom se temom bavila i sinoćnja emisija Otvoreno na HRT-u

Rezultati inspekcije 2015. godine nikada nisu objavljeni. Tada su odaslani naputci prema zdravstvenim ustanovama, ali zašto konačni dokument nije došao u javnost pomoćnik ministra nije znao reći jer je to - kaže - bilo za vrijeme ranije administracije. Liječnici će, rekao je, biti sankcionirani ovisno o težini njihova grijeha. Beroš kaže i da je problem u nedostatku komunikacije, koja bi trebala uključivati potpisani informativni pristanak žene. Misli da bi to unaprijedilo proces liječenja i učinilo žene manje nezadovoljnima.

'Apeliramo na sve one koji smatraju da su ugroženi ili su imali neprimjereno iskustvo da nam se jave. Ako one imaju ime i prezime liječnika, ime ustanove, nama će olakšati posao', rekao je. Na pitanje koliko će se morati čekati na prve rezultate, podsjetio je na veliki inspekcijski nalaz 2015. godine koji je trajao preko 10 mjeseci. 'Nadam se da će sada biti brže. Mogu obećati da će odmah po klasifikaciji prvih prijava krenuti inspekcije', rekao je u Otvorenom .

Karelović tvrdi da su mu se javile žene s pričom da su željele Slobodnoj Dalmaciji ispričati svoja pozitivna iskustva. 'Ali nisu im dozvolili, rekli su da oni traže samo negativna. Je li to profesionalno?', pita. Smatra da je cijeli slučaj nanio štetu jer je veliki broj žena izgubio povjerenje. Bol je, kaže on, subjektivna stvar. 'Bezbolni porođaji postoje samo u jeftinim američkim filmovima. Bezbolnog porođaja - nema. Žao nam je, ali mi smo profesionalci, ne možemo plakati sa ženama, no pomažemo kako možemo i u skladu s europskim smjernicama, da se sve manje koristi opća anestezija, a sve više lokalna', poručio je između ostalog. Slučaj je, kaže, utjecao i na njegove kolege. Zovu ga, kaže, govore da ne žele raditi u Hrvatskoj. Jedna ga je kolegica, dodaje, zvala da mu ispriča kako je prijavila pacijenticu koja ju je ucjenjivala da joj uplati novac jer ju je zahvat bolio, inače će ju inkriminirati. 'Ovo je jedna situacija u kojoj se ne razgovara na profesionalan način nego na neprofesionalan način glasa ulice. Mi vjerujemo činjenicama i dokazima', poručio je.

Zamjerili su mu da je otkrio dijagnozu zastupnice. 'Nisam ja otkrio podatke zastupnice, ona je ispred cijele hrvatske javnosti vrlo detaljno iznijela svoju privatnu anamnezu. Ja sam samo negirao da to nije napravljeno prema pravilima struke', objasnio je, dodavši kako se u Hrvatskoj stvara atmosfera medijskog linča. 'Treba uvažavati sva loša iskustva, pokuditi struku, ali ne zaboraviti da smo mala država s malim izdavanjima u zdravstvo, a s puno dobrih rezultata', dodao je.

'To je nasilje'

Zaiskrilo je tijekom emisije između dr. Ante Ćorušića, predsjednika Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju i ravnatelja KBC-a Zagreb i Daniele Drandić iz udruga Rode. Ona kaže kako ovo nije novi problem, o njemu se govori generacijama te da se ne radi isključivo o kiretažama i pobačajima, nego postupcima 'na živo' i u slučajevima biopsija, šivanja nakon vaginalnih poroda te u postupcima potpomognute oplodnje.

'Ovo je opsežan problem, i to je nasilje - moramo to nazvati pravim imenom', rekla je. Ćorušić joj odgovara da to nije nasilje i pita: 'Otkud vam pravo to govoriti? Nemojte mene učiti struci, imam puno više iskustva od vas o ginekologiji, znam više od vas i vaših članica.' Ćorušić ju između ostalog upozorava 'da ona ne govori o struci, nego pravima žena'. Po njemu je vrlo opasna teza da žene imaju jedan, a muškarci drugi tretman. Kazao je i da zastupnicu Lesandrić nitko nije vezao, nego je bila riječ o remenima koji se stavljaju na ginekološki stol.

'To je postupak koji je svugdje u svijetu isti, to pomaže ženama', dodaje. Ima, kaže on, situacija kada ženi ne mogu dati anesteziju, recimo kada je jela. A tu je i problem nedostatka anesteziologa. 'Nemamo luksuz da imamo tri anesteziologa u službi', kaže Ćorušić i dodaje da štednja na anesteziji nije razlog. To potvrđuje i Beroš. Riječ je, objašnjava, o lijekovima koji nisu skupi. 'Imamo problem koji je mali, ali ga treba riješiti, problem komunikacije, da doktor porazgovara sa ženom pola sata, sat vremena', rekao je između ostalog Ćorušić.

Fizička bol ne mora predstavljati toliko problem ako se ženu psihofizički pripremi na ono što će joj raditi, kaže Jasna Karačić, predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata. Mnoge žene uopće ne znaju što će im se raditi, kaže ona. 'I naravno, generalni problem - predstavljanje liječnika koji to obavlja. Mnoge uopće ne znaju tko im je radio zahvat', napominje i dodaje: 'Empatija znači biti profesionalan, a to je nekad samo stisak ruke, pogled u oči, da se žena osjeti mirno, a ne da se svisoka, s autoritetom, odnosi prema njoj.' Smatra i da se Liječnička komora trebala o ovome očitovati, a da slučaj zastupnice nije trebalo rješavati preko medija. Ada Barić Grgurević, predsjednica HUBOL-a, kaže da iz iskustva bolnice u kojoj radi može reći da se niti jedan zahvat, bez obzira koliko mali, nije izvodio bez anestezije. 'No ne može se gledati crno-bijelo. Imamo s jedne strane ginekologe i s druge strane deficit liječnika na razini cijele Hrvatske. Imate realan manjak anesteziologa u cijeloj zemlji. Ovog trenutka nedostaje 63 anesteziologa da bi služba funkcionirala nesmetano svaki dan. S jedne strane bolesnici žele adekvatan tretman u bolnicama, s druge strane hrvatsko zdravstvo ima realan manjak liječnika. U zadnjih 17 godina nisu donesene mjere koje bi projicirale unaprijed 20 godina koje će nam specijalnosti faliti po županijama, po bolnicama. Bolesnicima je jako teško objasniti što im se može dati. Nažalost, sve se svede na to da se liječnici nemaju u nedostatku vremena posvetiti svakom bolesniku. Kamo sreće da svaki bolesnik u Hrvatskoj može dobiti anesteziju koju treba!', zaključila je.