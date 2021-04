Rimac: 'Ne kužim otkud ljudima da smo na državnoj cici, definitivno nismo'

Tek smo počeli, nekako mislim da smo sad izgradili temelje, firma se jako mučila prvih godina i mi smo jedva preživljavali, većinu našeg postojanja, rekao je Mate Rimac, osnivač Rimac automobila

'Većinu našeg postojanja, mučili smo se s isplatom plaća i najma.To se promijenilo u zadnjih par godina kad je uložio Porsche koja je bila ultimativna potrvda...samo oni su dosad uložili preko 100 milijuna eura u firmu, Hyundai je uložio u firmu...nemamo više tih muka preživljavanja, mogli smo se fokusirati na biznis, ali prvih 6,7 godina je uglavnom bilo preživaljavanje', istaknuo je.

Upitan gdje će naći još 1500 zaposlenika ima li takvog profila kojeg traži na našem tržištu rada kazao je da je najveća vrijednost, da sutra firma nestane, tisuću zaposlenika koji razvijaju baterije za Porsche, Aston Martin, pogonske sustave.



'I ti ljudi i taj kadar, to znanje nije postojalo prije deset godina. Da ste me tada pitali možeš li naći 50 ljudi, nije ih bilo i mi smo to izgradili i to je naša najveća vrijednost. I od tih tisuću ljudi sad može nastati dvije tisuće', naglasio je Rimac.



Dodao je da veći cilj od kampusa okupljanje šire zajednice.



'To je nama veći cilj. Mi ne želimo samo pokazati da je ovo moguće samo u Hrvatskoj, nego želimo privući i druge da dođu. Recimo, Porsche je već uložio, Infinum i želimo nekako postići da tu dolaze tvrtke, proizvođači, ali ne s low cost radnim mjestima', kazao je Rimac.



Na pitanje što mu je bilo najteže na putu do uspjeha u Hrvatskoj kazao je da ljudi očekuju puno od drugih, da država riješi nešto.



'Ja ne gledam iz te perspektive, nego u Hrvatskoj jednostavno ne postoji ekosustav, ne postoji baza zaposlenika ne samo u autoindustriji...probajte naći ljude koji su projektirali proizvodne linije, ima ih u Hrvatskoj, ali na kapaljku. Jednostavno nema industrije, taj cijeli začarani krug da ljudi iz industrije ne idu na fakultete i na fakultetima nemaju pravog iskustva u industriji, nema investitora, nema opskrbenog lanca', naveo je Rimac.



Dodao je i da su do sada uplatili 20 milijuna eura u državni proračun, te da su dobili dva i pol milijuna eura državnih potpora i pet milijuna eura od EU.



'Ne kužim otkud ljudima da smo na državnoj cici, definitivno nismo. Ljudi podržavaju, jako su pozitivni prema tome, ali treba jako puno akcije iza toga i nekad toga fali, evo mi smo pokrenuli ovaj kampus projekt 2016., tek sada je zemljište, papirologija spremna da idemo dalje u projektu. Podrška je tu, ali treba brže reagirati i raditi', zaključio je Rimac.