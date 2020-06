Rezervacije bolje idu za iduću nego za ovu turističku sezonu

Ovogodišnja turistička sezona nikako da konačno započne barem solidnim rezervacijama i najavama dolazaka, što stvara nervozu kod turističkih djelatnika u Hrvatskoj.

'Sve što sam od rezervacija imala do polovice srpnja otkazano mi je. Neke iz kolovoza i rujna još stoje, ali gostima nije žurba otkazati pa čekaju razvoj situacije. A imala sam prije korone već 103 dana popunjena za ovu godinu. Većina gostiju tražila je odgodu termina dolaska za iduću godinu u isto vrijeme i to smo napravili. Ako se ništa novo ružno ne dogodi, dogodine ćemo od svibnja biti dobro popunjeni samo rezervacijama od ove godine. Stalno se govori o tome da treba smanjiti cijene, a od mene nijedan gost ove godine to nije tražio. Cijena nam ove godine više uopće nije faktor o kojemu se razgovara, njima je najvažnije da su sigurni od korone. Nadamo se da će nakon 15. lipnja nešto krenuti nabolje', komentirala je trenutačnu situaciju iznajmljivačica iz Splita za Slobodnu Dalmaciju.