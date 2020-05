Politički analitičar Ivica Relković gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2 urednika i voditelja Aleksandra Stankovića. Relković koji je 1991. godine pješice krenuo preko okupiranih krajeva Hrvatske do Međugorja, na pitanje je li to fanatizam, ludost ili domoljublje, odgovorio je kako se to ne može opisati.

'Ja se s više respekta zapitam kako je netko mogao s lovačkom puškom krenuti u rov gdje će na njega pucati, a ako ga uhvate će ga isljeđivati. Ljudi su to svejedno činili ne samo u Domovinskom ratu, već od kada je ratova', rekao je Relković za HRT, dodavši da što se tiče hodočašća, njega vjernici danas smatraju izletom i oduškom, a to ono nekada nije bilo već je bilo žrtva. Pojasnio je kako je 29. rujna bio na misi u Katedrali, nakon toga spustio se do Ilice i zaputio se pješice do Karlovca bez kruha, vode i novaca te je smatrao da će ga dobri ljudi nahraniti i dati mu prenoćište. Trećeg dana su ga uhitili s obzirom na to da je bio na okupiranom području.