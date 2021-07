Regionalna stranka Loza pripaja se Mostu

Oko 300 članova stranke Loza nezavisne liste pristupilo je Mostu, a protokol o sjedinjenju dviju stranaka u Šibeniku u utorak su potpisali predsjednik Loze Ivica Ledenko i predsjednik Mosta Božo Petrov

"Ugradnjom Loze u Most, Most će jačati u Šibensko-kninskoj županiji. To je logičan slijed događanja jer je Loza s Mostom surađivala na parlamentarnim i europarlamentarnim izborima. Čin potpisivanja protokola o sjedinjenju Loze kao regionalne stranke s Mostom zapravo je kruna na sva događanja proteklih osam godina", rekao je Ledenko.

Podsjetio je da je stranka Loza nezavisnih lista osnovana u Šibensko-kninskoj županiji 2013., iste godine kada i Most.

"Most je imao veće nacionalne ambicije, dok smo mi ostali u okviru lokalnih. Ovaj čin spajanja je produljenje svih naših odnosa" dodao je.

Povjerenicom Mosta za Šibensko-kninsku županiju imenovana je Marina Paškalin koja je najavila je da slijedi osnivanje podružnice, širenje stranke te unutarstranački izbori.

"Nadam se da ćemo uspjeti. Nastavljamo dalje zajedno", poručila je Paškalin, ujedno i nova vijećnica u Županijskoj skupštini na mjestu Ivice Ledenka.

Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Božo Petrov kazao je da su "u politici češći raspadi sustava nego njihova spajanja".

"Mi smo u proteklih osam godina postali jedna ekipa i zato je ovo bilo očekivano. Ovaj čin govori, bez lažne skromnosti, o nama i našoj ekipi. Zajedno s novim ljudima nastavljamo dalje raditi. Zajedno smo jači i zajedno možemo bolje", rekao je Petrov.

Ledenko je dodao da su mnogi članovi Loze već predali pristupnicu za ulazak u Most.