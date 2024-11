Rayes o izborima u SAD-u: Promjena je neizbježna, ali dobri odnosi s Hrvatskom ostaju

Podsjetila je da onaj kandidat koji osvoji najviše glasova (popular vote), ne mora nužno biti i pobjednik izbora.

'Za pobjedu je potrebno 270 elektorskih glasova. Znamo da u ovom trenutku Kamala Harris ima 226 elektorskih glasova, a Donald Trump ima 219. Onaj tko osvoji tih magičnih 270, bit će novi predsjednik', pojasnila je. Upitana kako komentira prognoze anketnih kuća za saveznu državu Iowu, odgovorila je kako se na njh više ne obazire, a kao primjer je istaknula izbore 2016. godine.

'Više se ne obazirem se na anekete. U prošlosti smo vidjeli, a 2016. godina je savšren primjer, da su sve ankete pokazivale da će Hillary Clinton pobijediti, a onda iznenađenje, ljudi su glasali i predsjednik je bio Donald Trump. Istaknula je i kako 'je unaprijed glasao rekordan broj ljudi, njih 75 milijuna'.

'Ne želim nagađati tko će biti predsjednik. Mislim da će oni odlučiti kakav će biti njihov put. Glasači su svakako uzbuđeni i svi očekujemo što će se dogoditi', dodala je Rayes. Na pitanje do kakvih bi promjena moglo doći ako Donald Trump osvoji izbore, odgovorila je da će do promjena doći neovisno o tome tko će biti novi stanovnik Bijele kuće.

'Svakako će biti promjena. Ono što sigurno znamo je da 20. siječnja Joe Biden više neće biti predsjednik. Promjena je neizbježna. Ljudi su zbog promjena nervozni i može im biti neugodno. To razumijem, ali znam da smo imali četiri godine Donalda Trumpa. Ako to pokazuje kakva će biti budućnost, znam da on nije bježao od odgovornosti i obaveza prema Europi i svijetu. Mi smo Amerikanci, mi ne bježimo od odgovornosti', naglasila je veleposlanica.