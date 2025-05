Ravnateljica zagrebačke gimnazije učenicima zatvorila vodu: 'Zaplijenila sam vreću punu pištolja na vodu'

Ravnateljica Jadranka Vlahovec je u ponedjeljak zatvorila glavni ventil za vodu u školu kako bi spriječila maturante da zalijevaju školu. No to onemogućuje korištenje zahoda, a učenici ne mogu ni oprati ruke, ili popiti vodu.

Ravnateljica ne želi da se ponovi prošlogodišnji scenarij

'U ponedjeljak smo zaplijenili cijelu vreću vodenih pištolja, i to onih najvećih, tzv. mitraljeza. Nažalost, lani smo imali zaista neugodne situacije, primjerice, doslovce su napravili poplavu u cijeloj školi, spremačice nisu mogle sve očistiti, a to je veliki sigurnosni rizik. Zalili su profesoricu od glave do pete. Osim toga, vodenim balonima gađaju zidove, voda curi po električnim instalacijama, a čak su stavljali i sapunicu u pištolje. Stubište je bilo toliko sklisko da se nije moglo hodati', ispričala je ravnateljica.

S obzirom na to da je cijela situacija potencijalno opasna, dodaje, prošle godine je jedan učenik i pao, odlučila je za ovih nekoliko dana povući radikalan potez.

'Jučer smo u nekom trenutku zatvorili ventil, no pustili smo vodu poslije velikog odmora. Svi su obaviješteni da mogu doći oprati ruke, te da se mogu doći napiti vode na pripremljenim mjestima. Cijela ova situacija trajat će samo dok maturanti ne odu. U ponedjeljak će već sve biti redovno', rekla je Jadranka Vlahovec.