Ravnatelj SOA-e o napadu u Afganistanu: Dobili smo prve podatke, napravit ćemo analizu

Šef Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Danijel Markić izrazio je sućut obitelji poginulog pripadnika HV-a nakon jutrošnjeg napada u Afganistanu. Komentirao je i prve procjene o napadu koji govore da je bio planiran

'Ne skrivam da me to, kao Hrvata, pogodilo, a posebno kao bivšeg pripadnika Hrvatske vojske. Iznimno suosjećam s obitelji, jako mi je žao i iznimno smo ponosni na naše vojnike i vojnikinje koji rade u inozemstvu. Nadam se da će se ostala dva ranjena vojnika vratiti kući', rekao je Markić. Istaknuo je kako hrvatski kontingent ne sudjeluje u vojnim akcijama na terenu, ali se zna da su te misije opasne.

Upitan može li zbog toga doći do povlačenja HV-a iz Afganistana, Markić je odgovorio kako je Hrvatska članica određenih koalicija te da je to ponajprije političko pitanje. 'Mi koji smo radili takve poslove znamo da to nosi određeni rizik i spremni smo na to', dodao je.