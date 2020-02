Ravnatelj KBC Zagreb: Vjerojatno će biti još oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj, ljudi kriju da su bili u Italiji

Ravnatelj KBC-a Zagreb dr. Ante Ćorušić rekao je da će se vjerojatno pojaviti još slučajeva oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj.

'Samo su naivni vjerovali da Hrvatska može izbjeći bilo koji oblik zaraze koronavirusom', rekao je Ćorušić.



Rekao je da su sukladno dogovorima s kriznim stožerom poduzeli niz aktivnosti. To uključuje označavanje prostora gdje bi eventualno smjestili veći broj ljudi i izolirali ih, no naglasio je da za to vjerojatno neće biti potrebe. 'Ove priče o karanteni na Rebru nemaju smisla. Nema karantene. To je prostor koji je predviđen da bi eventualno, u slučaju šire opasnosti nego što će biti, imali rezerviran prostor koji bi se lako mogao prenamijeniti. Samo to, rekao je Ćorušić, dodajući da se operacije na Rebru i dalje obavljaju.



Ćorušić je rekao da dio pacijenata skriva da su bili u Italiji. Jedan je ipak rekao da je bio u Veneciji prije tjedan dana i za njega se čekaju rezultati koji bi trebali biti poznati sutra.