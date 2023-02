Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice pojasnio gdje je nalaz Line Budak cijelo vrijeme bio i tko je odgovoran

Zagrebačka odvjetnica Lina Budak u javnost je iznijela svoju priču da je zlokobnu dijagnozu raka doznala sedam mjeseci nakon pretrage

'Gospođa je trebala preuzeti nalaz kod doktora specijaliste koji ju je i poslao na korbiopsiju. Zašto? Iz jednostavnog nalaza koji govori je li nešto zloćudno ili ne. Takav nalaz se ne izdaje na šalteru jednostavno zato što kolega treba objasniti pacijentu o čemu se radi. To je ponekad pacijentici i psihički stresno. Ona je trebala na neki način doći do njega, specijaliste, kako bi joj on objasnio', rekao je ravnatelj za RTL Danas .

'Običaj u Klinici za tumore već desetljećima je da doktor izdaje patohistološke nalaze pacijentu', rekao je Vagić. Upitan kako pacijenti moraju znati za tu proceduru ako nisu iz zdravstvenog sustava, odgovorio je da će istražiti je li Budak tu informaciju netko prenio. 'I nama bitno da utvrdimo što se događalo, je li bilo propusta', rekao je ravnatelj.

S obzirom na to da se u prosincu ispričao Lini Budak, na pitanje zašto je to učinio ako je sve bilo u redu, Vagić je rekao da je Budak 28. studenog poslala pritužbu, a on je tražio očitovanje kolega s Klinike za tumore i vidio da je možda došlo do komunikacijskih problema.

'I zato sam se u dopisu u prosincu ispričao ako je bilo komunikacijskih problema. Ponudili smo nastavak liječenja jer je to najbitnije', rekao je za RTL Danas.