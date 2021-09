Rat oko 'bijelog zlata': Ova EU članica naumila je postati svjetski igrač u eksploataciji litija, ali je naišla na golemu prepreku

U sjevernoj portugalskoj pokrajini Trás-os-Montes planira se površinski kop za eksploataciju litija. Taj dio Portugala je rijetko naseljen i nerazvijen. Stanovnici se protive otvaranju rudnika, piše Deutsche Welle (DW). Prenosimo njihovu priču

Idilični predjeli kod sela Covas do Barroso sada su u opasnosti. Tu bi trebao biti rudnik litija – i to baš kako bi služio zaštiti okoliša. Baterije za električne automobile se prave na bazi litija, a takvi automobili smanjuju globalnu emisiju ugljičnog dioksida. Ovaj rudnik bi smanjio europsku ovisnost od uvoza litija. Portugalska vlada je odlučila postati veliki igrač u eksploataciji litija, jer se po procjenama u Portugalu nalazi deset posto europskih zaliha litija. Na žalost, najčešće u ovakvoj netaknutoj prirodi. Konflikti su tu izgleda neizbježni, piše DW.

„Stoljećima se ovdje bavimo održivom poljoprivredom", kaže Gomes i dodaje: „Mala, ekološka obiteljska imanja, bez veće pomoći od države. Nećemo dozvoliti da nam to uzmu. Borit ćemo se protiv rudnika do kraja!"

Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) je tu regiju proglasila „svjetskom poljoprivrednom baštinom" – zbog tradicionalne proizvodnje koja je povoljna za prirodni okoliš. Gomes smatra da će taj prestižni status biti ugrožen ako rudnik počne s radom.

Portugalska vlada ima velike ambicije kada je riječ o litiju. Prije tri godine je usvojila „Nacionalnu strategiju za litij" koja obuhvaća investicije od nekoliko milijardi eura. Namjerava potaknuti gradnju pogona za preradu litijske rude, čak i tvornice baterija. Politika sanja o tome da u siromašnu zemlju uvede tehnologije budućnosti koje donose profit i radna mjesta za stručnjake. Ali prije svega želi da na temelju Europskog zelenog plana zaraditi dosta novca. Ministar nadležan za ekološka pitanja João Pedro Matos Fernandes to je formulirao ovako: „Želimo iskoristiti naše rezerve litija kako bi sudjelovali u stvaranju dodatne vrijednosti, na temelju zacrtanog smanjenja emisije ugljičnog dioksida."

Profit ne ostaje u zemlji

Krajnje je neizvjesno hoće li uopće do toga doći. Nuno Forner iz organizacije za zaštitu okoliša Zero kaže da vlada velika zainteresiranost međunarodnih firmi za eksploataciju litija, ali da se one zanimaju samo za ekološki štetnu eksploatacije, a ne i za daljnju preradu koja bi Portugalu donijela profit: „Ne postoji nikakvo službeno obećanje neke međunarodne tvrtke da će izgraditi pogone za preradu litija ili čak tvornicu baterija. Sve ukazuje na to da će se dodatna vrijednost stvarati u europskom inozemstvu."